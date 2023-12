Braunschweig. 450 Personen versammelten sich am Samstagnachmittag in Braunschweig und zogen durch die Innenstadt

Unter dem Motto „Frieden für Palästina“ haben sich am Samstagnachmittag hunderte Menschen in der Braunschweiger Innenstadt für eine Kundgebung und einen Aufzug versammelt. Wie die Polizei berichtet, begann die Veranstaltung um 14 Uhr auf dem Schlossplatz. Danach nahmen in der Spitze bis zu 450 Personen an dem Aufzug durch die Innenstadt teil.

Die Versammlung sei über die gesamte Dauer friedlich verlaufen und wurde gegen 17:30 Uhr von den Veranstaltern beendet.

red