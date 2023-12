Braunschweig. 2995 Geburten wurden in Braunschweig in 2023 nach Stadtangaben beurkundet. Die Zahl liegt damit unter der des Vorjahres.

Der beliebteste Mädchenvorname in 2023 war in Braunschweig Emilia. 19-mal wurde er vergeben, dicht gefolgt von Mila (18) und Ella (17). Bei den Jungen liegt Leon an der Spitze (24), gefolgt von Liam (21) sowie Ben, Levi und Milan (jeweils 18).