Braunschweig. Die Heinrich-Büssing-Berufsschule freut sich über eine Fahrzeug-Spende.

Bei der Ausbildung von Schülern und Schülerinnen in fahrzeugtechnischen Berufen muss die Heinrich-Büssing-Berufsschule technisch stets am Ball bleiben. Deshalb freut sich die Schule, ab sofort eine voll elektrisch betriebene BMW CE04 für den Lehrbetrieb zur Verfügung stehen zu haben. Bei dem Scooter handelt sich um eine Spende. Bernd Saenger, BMW-Gebietsleiter Norddeutschland, hat das Fahrzeug nun im Autohaus „Block am Ring“ in Braunschweig an Vertreter der Heinrich-Büssing-Schule übergeben. Die KFZ-Auszubildenden können jetzt lernen: Wie geht man bei Reparaturen mit einem elektrischen Scooter um? Welche Fehler können an diesem auftreten und wie werden sie gefunden? Es ist bereits das vierte Fahrzeug, das die BMW-AG aus München der Schule zu Schulungszwecken überlässt. „Für eine qualifizierte Ausbildung unserer Nachwuchskräfte ist es wichtig, dass wir immer an der neuesten verfügbaren Technik ausbilden können“, erklärte Holger Vernier, Abteilung Fahrzeugtechnik der Heinrich-Büssing-Schule. dart