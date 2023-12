Braunschweig. Fernsehpersönlichkeit Panagiota Petridou kehrt zurück nach Braunschweig, um in der Brunsviga aus ihrem Leben zu plaudern.

Frauen und Autos – bei diesem Thema blitzen noch immer veraltete Vorurteile auf: Frauen seien schlechte Autofahrerinnen. Frauen würden gern süße Knutschkugeln fahren. Panagiota Petridou trotzt diesen Klischees. Sie ist „Deutschlands beste Autohändlerin“; führte 2009 sogar die bundesweite Rangliste der „Besten Mini-Neuwagen-Verkäufer“ an und wurde deshalb 2010 als Gebrauchtwagenexpertin für die VOX-Doku-Soap „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ engagiert. Elf Jahre moderierte sie die Sendung. Das Motto der deutsch-griechischen Fernsehpersönlichkeit: „Wer bremst, verliert“. So auch der Titel des aktuellen Comedyprogramms der 43-Jährigen, das sie am 16. März 2024 nach Braunschweig in das Kulturzentrum Brunsviga führt.