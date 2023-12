Braunschweig. 2024 steht vor der Tür. Wo kann Silvester gefeiert werden? Wir geben eine Veranstaltungsübersicht der Braunschweiger Clubs.

Der Countdown läuft – und doch alle Jahre wieder die gleiche Frage: Was geht an Silvester? Die Braunschweiger Clubszene hält für Kurzentschlossene passende Silvesterpartys bereit. Wir haben eine Veranstaltungsübersicht zusammengestellt.

34-Stunden-Rave in Braunschweig

Der „Laut Klub“ lädt bereits am 30. Dezember zum 34-Stunden-Rave, der in Neujahr mündet. Anlass ist der elfte Geburtstag des Techno-Clubs an der Hamburger Straße. Das „Stereowerk“, Böcklerstraße 30, startet am 31. Dezember um 21 Uhr seine „Ü30 Silvester“-Party mit aktuellen Hits sowie Songs aus vergangenen Zeiten.

„Ganz in Weiß“ ist der Silvester-Dresscode in der „Dax Bierbörse“. Bis 0 Uhr tischt die Disco in der Küchenstraße 1 einen Sektempfang auf. Um Mitternacht gibt es laut Instagram-Seite ein großes Feuerwerk und einen Shot „Berliner Luft“ aufs Haus. Ein XXL-Feuerwerk zum Jahreswechsel verspricht auch das „Jolly Time“. Der Homepage zufolge wird es eine „Mega-Party“ mit XXL-Lasershow, XXL-Konfetti-Shooter sowie einer Fotobox mit Sofortdruck. Start ist um 22 Uhr. Der „Privileg Club“ in der Wallstraße startet ab 22 Uhr seine berauschende Silvesterparty.

„Schwanensee“ – Ende eines Braunschweiger Clubs

Auf der Braunschweiger Meile, am Kalenwall, öffnen alle Clubs um 0.30 Uhr ihre Türen. Das „42° Fieber“ wird von DJ Zaro und Sven Ventum auf Betriebstemperatur gebracht. Zutritt ab 16 Jahren. Im Erdgeschoss des Party-Bunkers lädt „The Lindbergh Palace“ zum „Silvester Soundclash“. An den Drehtellern stehen Dirty Harry und Discofuchs. Während das Silvesterdinner im „Flamingo Rosso“ zwar schon ausverkauft ist, steht die anschließende Silvester-Party für jeden offen. Los geht’s ab 0.30 Uhr.

In der „Eule“ reiht DJ Alex Martura Hit an Hit. Im „XO” legt DJ Merto Hip-Hop- und Rap-Kracher auf. Im „Schwanensee“ endet wiederum eine Ära: Der Club verabschiedet sowohl 2023 als auch sich selbst von der Braunschweiger Meile. Ein letztes Mal kann im Traditionsclub getanzt werden.

Im „Brain Klub“ beginnt die „Silvester Schweinerei“ um 1 Uhr. Dann heizen gleich drei Acts dem Elektro-Tempel am Bruchtorwall ein. Unter anderem mit dabei das Braunschweiger Drum’n’Bass-Urgestein Ly Da Buddah.

Hinweis: Event-Tipps bekommt ihr auf unserem Instagram-Kanal @_yesbs.