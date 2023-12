Da die Beeke in Salzdahlum an unserem Grundstück im Sommer so gut wie nie mit Wasser gefüllt ist, hat mein Sohn an Heiligabend das Hochwasser und die Gelegenheit genutzt, mit seiner Luftmatratze ins kühle Nass zu springen. So kann man sich gleichzeitig hervorragend abhärten. © privat | Martina Grande-Tkocz, Salzdahlum