Braunschweig. Am Donnerstagmorgen ist es in Braunschweig zu einem Unfall gekommen. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer im weißen Kombi.

Am Donnerstag ist es an der Kreuzung Jasperallee/Hagenring zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 10-Jähriger auf dem linken Fußweg in Richtung Hagenring unterwegs zur Schule. Als er die Kreuzung bei Grünlicht passieren wollte, kam aus der Jasperallee ein Fahrzeug gefahren, dessen Fahrer nach rechts auf den Hagenring in Richtung Rebenring abbiegen wollte. Das Auto erfasste den Jungen, er stürzte.

10-Jähriger verletzt sich bei Autounfall

Der Fahrer fuhr sein Beifahrerfenster nach unten und erkundigte sich nach dem Wohl des Kindes. Nachdem der Junge entgegnet hatte, dass alles in Ordnung gewesen sei, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Rebenring fort.

Erst später sei der Unfall der Polizei gemeldet worden. Es stellte sich heraus, dass der Junge leicht verletzt wurde. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer. Es soll sich um einen Mann mit braunen Haaren in einem weißen Kombi gehandelt haben. Die Ermittler bitten um Hinweise: (0531) 476-3935.

red