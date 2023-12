Braunschweig. In Thedinghausen bei Bremen, das bis 1972 zu Braunschweig gehörte, erinnert ein Halbmond auf dem ehemaligen Packhaus an sie.

Wer nach Spuren von Cachiane Kaefe Rhebisch sucht, wird im „Braunschweigischen Biographischen Lexikon“, im Internet, im Landeskirchlichen Archiv in Wolfenbüttel, wo ihr Porträt verwahrt wird, in Blankenburg, wo sie im Schloss lebte, und in Thedinghausen fündig, einem Ort bei Bremen, der bis 1972 zum Landkreis Braunschweig gehörte. Dort ziert seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein kleiner Glockenturm mit einem Halbmond als Spitze das „Packhaus“ eines früheren Gutes.