Braunschweig. Oberbürgermeister Kornblum und die Bürgermeisterinnen kommen mit Geschenken für Feuerwehr, Polizei, Verkehrs GmbH, Klinikum ...

Eine langjährige Tradition wurde auch dieses Mal fortgesetzt. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum besuchte an Heiligabend etliche Einsatzkräfte in Braunschweig, die trotz des Weihnachtsfests ihren Dienst verrichten. Auftakt war schon um 8 Uhr die Feuerwache Süd im Heidberg, anschließend ging es zur Hauptfeuerwache und zum Polizeikommissariat Nord in der Gunterstraße am Stadion. Anschließend schaute Kornblum auch noch im Städtischen Klinikum an der Salzdahlumer Straße vorbei und überreichte Weihnachtstüten mit Kuchen, Keksen und Obst.

Auch die drei Bürgermeisterinnen waren unterwegs und machten Weihnachtsbesuche in verschiedenen Institutionen und Einrichtungen. Annegret Ihbe besuchte das Kinder- und Jugendschutzhaus in Ölper und die Weihnachtsfeier für Nichtsesshafte der Diakonie in der Dornse des Altstadtrathauses. Cristina Antonelli-Ngameni besuchte unbegleitete minderjährige Geflüchtete im Vienna-Hotel an der Salzdahlumer Straße. Und Anke Kaphammel dankte den Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrern der Verkehrs-GmbH für ihren Dienst über die Feiertage. Außerdem besuchte sie noch eine Wohngruppe der Remenhof-Stiftung an der Berliner Heerstraße.

red