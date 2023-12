Ich war heute doch ziemlich erstaunt, als ich auf dem Weg in den Drömling in der Nähe von Seggerde (Sachsen-Anhalt) ca. 80 Kraniche auf den Feldern beobachten konnte. Anscheinend ist dieser Winter so mild, dass sie sich den langen Weg zum Mittelmeer oder nach Afrika ersparen. © privat | Wolfgang Klettke, Denkte