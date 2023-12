Braunschweig. Noch kein Geschenk? Braunschweiger Tankstellen haben die Lösung für die Last-Minute-Weihnachtsjagd. Eine Übersicht.

Weihnachten kommt plötzlich – zumindest für einige Menschen. Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken werden sie in letzter Minute an Tankstellen fündig. Genau deshalb hat sich Janina Fricke rechtzeitig auf die festliche Saison vorbereitet. Vor anderthalb Jahren übernahm die 43-jährige Unternehmerin die Leitung der „Aral“-Tankstelle am Bültenweg von ihren Eltern, die diese seit 1996 betrieben haben. Die familiäre Verbundenheit mit dem Tankstellengeschäft reicht sogar bis ins Jahr 1959 zurück, als ihre Großeltern damit begannen.

Janina Fricke weiß also, wie es an Weihnachten läuft. „Heute habe ich schon viel Geschenkpapier verkauft“, sagt sie. Ein stetiger Dauerbrenner sei aber die Gutscheinkarte. Dicht gefolgt von Spirituosen und handgebundenen Blumensträußen. „Unsere Blumen werden sogar von einer Floristin zusammengestellt“, erzählt Fricke. Für Kinder bietet sie hauptsächlich Plüschtiere und Wundertüten an.

Darüber hinaus hat Fricke auch ihr kulinarisches Angebot für Weihnachten erweitert. Falls beim Festmahl noch etwas fehlen sollte. In ihren Regalen stehen dieser Tage eine größere Auswahl an Rotkohl, Kartoffeln, Geflügelsoße, Glühwein und Bratwürsten. „Viele Menschen grillen traditionell an Weihnachten“, erklärt sie.

Wir haben uns auf die Suche nach Geschenken gemacht, die in letzter Minute an Tankstellen erworben werden können.

Präsentkorb

Inzwischen führen viele Tankstellen Präsentkörbe in ihrem Standardsortiment. Sollten diese ausverkauft sein, ist es möglich, einen eigenen Korb zusammenzustellen: Einfach einen Korb mitnehmen und in der Tankstelle Pralinen, Rotwein, Kaffee und ein Buch kaufen. Die „Aral“-Tankstellen in der Salzdahlumer Straße 188 und Hildesheimer Straße 32 bieten durch ihre Partnerschaft mit „Rewe To Go“ eine erweiterte Auswahl an Lebensmitteln.

Gutscheinkarte

Wenig kreativ, aber durchaus praktisch: Gutscheinkarten sind eine sichere Wahl, wenn es schnell gehen muss. Sie sind von verschiedenen Unternehmen erhältlich – wie „Ikea“, „Douglas“ oder „Saturn“. Der Gutschein kann individuell auf die beschenkte Person zugeschnitten werden. Häufig sind die Geschenkgutscheine sowohl online als auch in den Filialen einlösbar und in verschiedenen Beträgen erhältlich. Das Beste: Niemand bemerkt, dass das Geschenk aus einer Tankstelle stammt.

Geschenkgutscheine sind nicht nur an Weihnachten Dauerbrenner. © FMN | Denise Rosenthal

Tankgutschein

Ein Tankgutschein ist das offensichtlichste Präsent einer Tankstelle. Doch er ist auch ein praktischer Klassiker, der gerade in Zeiten gestiegener Spritpreise finanzielle Unterstützung für Vielfahrer bieten kann.

Rund ums Auto

Hat der Schwager ein neues Auto oder die Nichte den Führerschein frisch bestanden? Dann kann Autozubehör ein passendes Präsent sein. In Tankstellen gibt es selbstredend eine große Auswahl – von Parkscheiben über Motoröl bis hin zu Pflegemitteln und Lufterfrischer.

Praktisch für Autoliebhabende: In Tankstellen kann auch ein Präsentkorb mit Autozubehör gepackt werden. © FMN | Denise Rosenthal

Geschenke für Kinder

Auch für Kinder haben Tankstellen allerhand Mitbringsel – von Comics und Zeitschriften bis hin zu Kuscheltieren und Spielzeugautos. In der Zeitschriftenabteilung gibt es zudem Wundertüten, die Überraschendes bereithalten.

Mit Kuscheltieren kann man bei Kleinkindern an Weihnachten punkten. © FMN | Denise Rosenthal

Lottoschein

Ein Lottoschein als Geschenk? Sehr simpel, aber durchaus kreativ, wenn beim Ausfüllen jene Zahlen angekreuzt werden, die mit der beschenkten Person verbunden werden. Das kann zum Beispiel das Geburtsdatum sein, der Hochzeitstag oder ein anderes besonderes Ereignis. Beim Abgeben des Scheins sollte der Name des Beschenkten angegeben werden.

Handy-Zubehör

Ladekabel, Powerbanks und Smartphone-Hüllen sind praktische Geschenke, die je nach Bedürfnis oder Geschmack des Beschenkten ausgesucht werden können. An Tankstellen gibt es auch in der Regel USB-Ladegeräte, die besonders für Vielreisende nützlich sind.