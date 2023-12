Braunschweig. Das „Kollektiv Faltenfrei“ will für die Walzermusik im Östlichen Ringgebiet sorgen. Auch die Brunsviga bietet ihre Hilfe an.

Die Nachricht, dass der Neujahrswalzer an der Wilhelm-Bode-Straße in Braunschweig dieses Jahr ausfällt, wurde von vielen Braunschweigerinnen und Braunschweigern mit Bedauern aufgenommen. Doch nach der Berichterstattung unserer Zeitung haben nun mehrere Gruppen ihre Hilfe angeboten, damit im Östlichen Ringgebiet doch noch Walzer getanzt werden kann: Alexander Treffenstedt vom „Kollektiv Faltenfrei“, eigentlich bekannt für elektronische Tanzmusik, und Theatervermittler Merlin Mölders wollen mit einer „Sonnensystem“-Anlage für die Walzer-Musik sorgen. Dabei handelt es sich um eine per Fahrrad transportierbare und per Akku oder Solarstrom betreibbare Musikanlage.

Auch die Brunsviga zeigt sich hilfsbereit: Geschäftsführerin Christiane Mielke bietet Freiwilligen an, eine tragbare Musikbox bei der Brunsviga gegen Pfand kostenlos auszuleihen. Interessierte können Mielke unter der Nummer 0162/2998608 kontaktieren. „Der Neujahrswalzer fing ja mal so an, dass Anwohner einfach Musik abgespielt haben, so kann es jetzt wieder laufen“, sagt Mielke. Um 0 Uhr werde zudem auf Radio Okerwelle Walzer gespielt.

Brunsviga will Neujahrswalzer in Zukunft veranstalten

Nicht dieses, jedoch kommendes Neujahr will die Brunsviga dann als Veranstalter für den Neujahrswalzer einspringen, um die Haftungsfrage zu klären. In diesem Jahr sei dies aufgrund einer eigenen Silvesterparty personell nicht möglich. Im nächsten Jahr will die Brunsviga dann für die Musik sorgen, einen Getränkeausschank, wie zuvor durch die „Jokha Bar“ soll es jedoch ebenfalls aus personellen Gründen nicht geben.

Somit könnte die jahrelange Tradition des Neujahrswalzers doch wiederaufleben und auch langfristig gerettet werden. Viele Jahre hatte das Restaurant „Suki Yaki“ und später die „Jokha Bar“ für die Musik gesorgt. Aufgrund von Betriebsferien und rechtlicher Unwägbarkeiten hatten die Betreiber der „Jokha Bar“ jedoch bereits vergangenes Neujahr Abstand davon genommen, als Veranstalter für den Neujahrswalzer aufzutreten.