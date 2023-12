Braunschweig. Einer 68-jährigen Frau aus Salzgitter wurde beim Einkaufen in einem Supermarkt die Handtasche entwendet. Der Dieb klaute auch Parfüms.

Am Donnerstagmittag ist es im westlichen Ringgebiet in Braunschweig zu einem gleichzeitigen Taschen- und Ladendiebstahl gekommen. Gegen 13.30 Uhr war eine 68-jährige Frau aus Salzgitter in einem dortigen Supermarkt einkaufen. Als sie kurz unaufmerksam war, bemerkte sie, dass ihre Handtasche nicht mehr in dem Kindersitz des Einkaufswagens lag. Wie die Polizei mitteilt, informierten Mitarbeiter daraufhin den Ladendetektiv, der den Dieb nach einer kurzen Befragung der geschädigten Dame an der Kasse ausmachen konnte.

Die Polizei wurde hinzugezogen. Bei einer Durchsuchung des Rucksacks des Täters konnten die persönlichen Gegenstände der Salzgitteranerin gefunden und ihr wieder zurückgegeben werden. Außerdem wurden im Rucksack noch zwei Parfüms entdeckt, die der 49-jährige Mann offenbar zuvor anderswo entwendet hatte. Die Handtasche konnte anschließend in einem Einkaufswagen des Supermarktes gefunden werden. Laut Polizeiangaben erwarten den Mann jetzt zwei Strafverfahren.

red