Braunschweig. Der Rat hat grünes Licht für die Wahl im März gegeben. Wahlvorschläge können bis zum 22. Januar eingereicht werden.

Im nächsten Jahr bekommt Braunschweig ein Jugendparlament. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am Dienstag grünes Licht für die Wahl gegeben. Das Jugendparlament soll jungen Menschen die Gelegenheit geben, noch direkter an der Politik der Stadt mitzuwirken und ihre Interessen zu vertreten. Die Einrichtung war Ergebnis einer Workshop-Reihe, die deutlich gemacht hatte, dass bei Kindern und Jugendlichen in Braunschweig der Wunsch nach einer größeren Beteiligung besteht.

Die Wahl findet am 8. März 2024 statt. Gewählt wird ausschließlich online. Das Jugendparlament wird 19 Sitze haben. Wahlberechtigt sind laut der Stadtverwaltung rund 19.000 junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Sie erhalten bis zum 23. Februar per Brief eine Wahlbenachrichtigung. Diese enthält einen individuellen, nur einmal verwendbaren Zugangscode und den Pfad zum Online-Portal für die Wahl.

Wahlvorschläge können bis 22. Januar eingereicht werden

Doch zunächst sind junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren aufgerufen, sich als Kandidatin oder Kandidat zu bewerben. Wählbar sind alle, die seit mindestens sechs Monaten in Braunschweig gemeldet sind. Alternativ müssen sie, wenn sie in einer anderen Gemeinde des Regionalverbandes Großraum Braunschweig wohnen, zusätzlich einen Nachweis über eine Tätigkeit in einer Einrichtung mit Sitz in Braunschweig vorlegen. Wahlvorschläge können bis spätestens Montag, 22. Januar 2024, eingereicht werden: digital an jugendparlament@braunschweig.de oder postalisch beim Fachbereich Kinder, Jugend und Familie.

Ein Bewerbungsformular und weitere Informationen sind unter www.braunschweig.de/jugendparlamentswahl und www.thezukunft.de/jugendparlament verfügbar. Weitere Informationen können per Mail an jugendparlament@braunschweig.de oder telefonisch unter 0531/470-8571 angefordert werden. Jan Westermann und sein Team stehen gerne zur Verfügung.

Eine der ersten Aufgaben der Mitglieder des Jugendparlamentes wird es sein, die Satzung zu erarbeiten. „Diese wird grundlegende Bestimmungen für die Wahl und die Tätigkeit des Jugendparlamentes, insbesondere die Integration in die städtische Gremienarbeit enthalten“, erläutert die Stadtverwaltung. Die Satzung muss vom Rat beschlossen werden.

