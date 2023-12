Braunschweig. Eiszauber, Schwimmbad, Zirkus: Selbst an den Feiertagen kann man in Braunschweig einiges erleben.

Feiertage, Weihnachtsferien – da ist vielleicht Zeit für die ein oder andere Unternehmung und Ausflüge mit der Familie. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Angeboten zusammengestellt. Abgesehen davon bietet es sich im Winter natürlich auch an, zum Rodeln in den Harz zu fahren, sofern Schnee liegt. Und hier finden sich weitere Tipps, was man bei Schlechtwetter sonst noch unternehmen kann.