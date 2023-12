Braunschweig. Unsere Kolumnistin Bärbel Mäkeler berichtet von einer Begegnung mit einem hilfsbereiten Mitbürger, die ihr den Tag gerettet hat.

Ich glaube an das Gute im Menschen – schon immer. Ganz einfach, weil mir schon so viel Gutes widerfahren ist. Sei es ein Lächeln auf der Rolltreppe oder das Hinterhertragen meines vergessenen Portemonnaies aus einem Lokal. Oder die uneigennützige Frage, ob ich in der Schlange vorrücken möchte: „Sie haben ja nur zwei Teile!“ Ich habe das Glück, dass für mich meistens gilt: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.