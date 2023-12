Braunschweig. Zwei Auszubildenden von Funke Medien Niedersachsen organisieren die Wunschbaum-Aktion. Die Geschenke wurden nun ausgeliefert.

Ein ganz besonderer Termin bei der Parkbank e.V. in Braunschweig stand für die zwei Auszubildenden unseres Medienhauses Kaya Dolle und Melina Mußmann an. 25 hübsch eingepackte Präsente im Wert von mehr oder weniger 25 Euro durften sie ausliefern. Denn die Päckchen stammen aus einer Wunschbaum-Aktion, die die zwei Auszubildenden zu Medienkaufleuten organisiert haben. Die Wünsche der Kinder wurden durch Mitarbeitende unseres Medienhauses und durch die Hilfe von unseren Leserinnen und Lesern erfüllt.

Kindern in schwierigen Zeiten eine Freude machen

Und die Freude bei der Parkbank e.V. war riesig. „Es ist eine so tolle Aktion und es macht mich einfach nur glücklich die Geschenke hier zu sehen“, sagt Claudia Fricke, erste Vorsitzende des Vereins. „Es ist so wichtig, dass wir Kindern gerade in diesen schwierigen Zeiten eine Freude bereiten können.“

Der Parkbank e.V. unterstützt mit der Aktion „Kinder in Armut“ seit 1998 Kinder, die in Braunschweig in armen Familien Leben. „In vielen Familien wird Weihnachten zum Trauerspiel, da sie sich keine Sonderausgaben leisten können. Aktionen wir der Wunschbaum, sind daher besonders für die Kinder einfach nur wundervoll“, weiß Fricke und berichtet: „Für manche Kinder ist es das einzige Geschenk zu Weihnachten – da sind strahlende Kinderaugen vorprogrammiert.“

140 Geschenke für drei Organisationen

Ebenfalls unterstützt werden mit der Wunschbaum-Aktion in diesem Jahr auch das Frauenhaus in Braunschweig und die Jugendhilfe-Einrichtung St. Nikolaus.

„Das Auto mit den vielen Geschenken zu beladen und diese nun an die Einrichtungen zu verteilen ist einfach nur toll“, sagt Melina Mußmann. „Wir hätten das aber niemals ohne die tolle Unterstützung des Teams und der Leser geschafft. Es ist toll, dass wir alle 140 Wünsche der Kinder erfüllen können“, betont Kaya Dolle.