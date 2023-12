Braunschweig. Erste Details zum Mobilitätsentwicklungsplan liegen vor. Veränderungen soll es für Autofahrer, BSVG, Radfahrer und Fußgänger geben.

Die Zeit des Handelns rückt in Braunschweig näher: Schluss mit der autogerechten Stadt. Die Mobilität im Stadtgebiet soll zukunftsfähig werden. Was sich ändern soll und muss, das klärt der Mobilitätsentwicklungsplan (MEP). Nun gibt es erste Details zu diesem wichtigen Leitfaden, an dem sich die Entwicklung Braunschweigs bis zum Jahr 2035 orientieren wird.