Braunschweig. Nach einjähriger Bauzeit ist das 8,1 Millionen teure Bauwerk in Betrieb. 2024 wird die Durchfahrt nach Stöckheim erneut eingeschränkt.

Viele Handys, zwei Fotoapparate und eine Filmkamera wurden in Betrieb gesetzt, als am späten Montagvormittag in Leiferde Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, Bezirksbürgermeister Matthias Diesterheft und seine Stellvertreter Christiane Jaschinski-Gaus und Kurt Schrader ein Band auf der im Volksmund Fischerbrücke genannten Okerbrücke durchtrennten. Damit wurde symbolisch sieben Jahre nach der Sperrung der Brücke für den Autoverkehr die Wegeverbindung zwischen Stöckheim und Leiferde wieder in Betrieb genommen. Doch vorerst nur für vier Monate.