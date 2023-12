Braunschweig. Zwei Klassen der Realschule Georg-Eckert-Straße haben bei einem Redakteursbesuch gelernt, Fake News von echten Fakten zu unterscheiden.

Beim Surfen im Netz stoßen viele Jugendliche – und Erwachsene – regelmäßig auf Fake News, oder zumindest auf Nachrichten, bei denen sich die Nutzer nicht sicher sind, ob sie wahr sind oder nicht. So geht es auch manchen Schülerinnen und Schülern des achten Jahrgangs der Realschule Georg-Eckert-Straße in Braunschweig: Woher weiß ich bei TikTok, dass es echte Videos sind? Wie kann ich Fake News von echten Fakten unterscheiden? An wen kann ich mich wenden, wenn ich mir bei dem Inhalt eines Instagram-Posts nicht sicher bin?

Über Quelle und Verfasser Fake News erkennen

Projektredakteurin Ida Wittenberg besuchte die Klassen und hat den Jugendlichen nicht nur einen Einblick in den Arbeitsalltag einer Tageszeitungsredaktion gegeben, sondern auch Tipps und Tricks zum Umgang mit Fake News besprochen. „Seid kritisch und überprüft immer die Quelle“, ist der erste Tipp der Redakteurin. „Findet heraus, wer den Text verfasst hat. Helfen kann euch hierbei auch immer das Impressum. Dort müssen Name, Adresse und Kontaktmöglichkeiten der Person stehen, die für die Nachrichten auf der Seite verantwortlich sind.“

Faktenchecker-Websiten können helfen

Zudem sollten die Schüler nicht einfach Beiträge in den sozialen Medien teilen, ohne die Inhalte zu hinterfragen. In vielen Fällen könnten sie dabei schon auf ihr Bauchgefühl hören oder die Inhalte noch einmal googeln und nach weiteren Quellen suchen. Und bei Bildern und Videos könnten die Jugendlichen auch die Rückwärtssuche bei Google benutzen. So könne überprüft werden, wo und wann Bilder und Videos das erste Mal aufgetaucht sind und ob bereits ähnliche Bilder existieren.

Sollte es nach diesen Tipps immer noch Fragezeichen bei den Schülerinnen und Schülern geben, können sie sich auch an Faktenchecker-Websites wenden. Zu den Bekanntesten gehören hier etwa „Mimikama“ oder der Bereich „Faktenfinder“ bei der Tagesschau.