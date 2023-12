Braunschweig. Joachim Król und Ben Münchow stellten ihr Roadmovie „791 km“ im Astor-Kino vor. Was die beiden zu sagen haben.

Welcher Jubel, welche Freude! Die beiden Schauspieler Joachim Król und Ben Münchow durften am Samstagabend baden in der Begeisterung der Besucher im Braunschweiger Astor-Kino. Das kammerspielartige Roadmovie „791 km“ hat offenbar den Nerv des Publikums getroffen. Es klatschte, johlte, wollte Selfies, Autogramme und den beiden nahe sein. Das umschwärmte Duo, das noch einige Tage unterwegs sein wird auf Promotour, nahm die Huldigungen gerührt und dankbar an.