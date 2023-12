Braunschweig. Der Husky-Dobermann-Mischling braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hier ist seine Geschichte.

Das ist das Fundtier der Woche im Tierheim Braunschweig: „Diabolo kam über etwas merkwürdige Umstände zu uns ins Tierheim“, heißt es dort.

Und so sieht es aus: „Diabolos Besitzer ist uns zwar bekannt, aber er holte seinen Hund einfach nicht bei uns ab“, heißt es im Tierheim in Ölper am Biberweg. Und weiter: „Nun suchen wir ein neues zu Hause für Diabolo“.

Leichter geschrieben als getan: Der Husky-Dobermann-Mischling ist mit seinen 10 Monaten nämlich ein energiegeladener Junghund, der noch eine Menge lernen möchte.

Diabolo braucht nun etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen

Der junge Rüde versteht sich übrigens gut mit anderen Hunden, und er spielt sehr gern mit seinen Artgenossen. Fremde Menschen findet er anfangs etwas unheimlich, und Diabolo braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Die Experten des Braunschweiger Tierheims wissen: „Daher sollten auch keine kleinen Kinder in seinem neuen zu Hause leben.“ Diabolo könne vermutlich noch nicht allein bleiben. Seine neuen Besitzer sollten das für die ersten Monate bedenken.

Diabolo suche „sportliche Halter, die Spaß an viel Bewegung in der Natur haben“. Der Hund möchte geistig und körperlich ausgelastet werden. Und über einen zweiten Hund in seinem neuen Zuhause würde er sich sicherlich freuen. red.

Kontakt zum Tierheim Braunschweig

Wer Interesse an Diabolo hat und als neuer Halter geeignet ist, kann sich im Tierheim am Biberweg melden: Telefon (0531) 500007, montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Infos:www.tierschutz-braunschweig.de