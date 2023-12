Braunschweig. In eigener Sache: Unser Braunschweig-Podcast mit Host Joschka Büchs wird mit einem Zeitungs-Preis ausgezeichnet.

Unser Podcast „YesBS“ mit Host und Redakteur Joschka Büchs wird beim 25. „European Newspaper Award“ in der Kategorie Podcast ausgezeichnet. In dem Format, das jeden zweiten Donnerstag erscheint, erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie in der Stadt etwas aufbauen.

In der Urteilsbegründung pro „YesBS“ heißt es: „Anders als klassische Interview-Podcasts setzt das Format auf lockere und humorvolle Gespräche über das Leben in Braunschweig, einer kleineren unter den Großstädten Deutschlands, wo Menschen noch immer sehr verbunden sind. Das Ziel des Podcasts ist es, diesen motivierten jungen Menschen eine Plattform zu geben, um ihre Ideen zu präsentieren und mehr Braunschweigerinnen und Braunschweiger zu inspirieren und zu ermutigen, ihre Träume in die Tat umzusetzen.“

Zudem würdigt die Jury des „European Newspaper Awards“ den mit dem Podcast verschränkten Instagram-Account, der „ein Guide für Subkulturen in der Stadt“ sei und innerhalb kurzer Zeit über 8000 Follower sammeln konnte.

Der „European Newspaper Award“ ist ein Wettbewerb unter mehreren Zeitungen verschiedenster Länder. Ziel ist, den Informations-Austausch über Konzept und Design von Zeitungen in Print und Online zu verbessern. Die Verleihung der 25. Ausgabe findet im Sommer 2024 in Wien statt.

Wer unseren Podcast noch nicht kennt: „YesBS“ gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts.

red