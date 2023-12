Braunschweig. Anna Pape ist zum ersten Mal dabei und hat das Prädikat „Schönster Stand“ abgeräumt. Was bei ihr so besonders ist.

Sie kam, wurde gesehen und siegte: Anna Pape hat es geschafft, gleich bei ihrem ersten Auftritt auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt die Jury derart zu entzücken, dass ihre „Süße Anna“ zur schönsten Hütte dieses Winters erkoren wurde. Ein winziges Hexenhäuschen, das es in sich hat. Hier gibt‘s Apfel- und Beeren-Crumble nach englischem Vorbild – aber von der süßen Anna für den Weihnachtsmarkt mehr als nur optisch aufgewertet. Was üblicherweise in einer Auflaufform gebacken wird, ist bei Anna ein Schichtkuchen im Weckglas. „Da beim Original die Schönheit schon mit dem ersten Löffel zerstört wird und nur die erste Portion ansehnlich ist, habe ich mir eine Alternative ausgedacht, damit jeder Kunde einen richtig schönen Crumble bekommt“, sagt die 36-Jährige lachend.