Braunschweig. Das Verwaltungsgericht Braunschweig soll entscheiden, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Ein Eilantrag wird vorbereitet.

Der Tunnel-Streit in Braunschweig geht in die nächste Runde. Denn die Kritiker der Tunnel-Lösung lassen nicht nach. Sie halten am Plan fest: Per Bürgerbegehren soll das Vorhaben gekippt werden. Dafür soll nun das Verwaltungsgericht Braunschweig die Weichen stellen. Dort wollen die Kritiker die Stadt Braunschweig verklagen.