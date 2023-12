Braunschweig. Ein Publikumsliebling: Der Dom bietet zur Vorbereitung aufs Fest wieder zwei Termine für gemeinsames Singen an.

Weihnachtslieder? Winterlieder? Lieder zum Advent? Zu keinem anderen als dem Christfest wird so beseelt und innig gesungen. Der Dom lädt nach den eingeschränkten Corona-Jahren erstmals wieder zum gemeinschaftlichen Singen ein, damit die Braunschweiger text- und melodiesicher in die Feiertage starten können.

Für Familien mit Kindern ist der Termin am Montag, 18. Dezember, gedacht. Beginn ist um 17.30 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Klassiker wie „Kling, Glöckchen“ und „Ihr Kinderlein kommet“.

Am Dienstag, 19. Dezember, beginnt das Weihnachtsliedersingen um 19 Uhr und richtet sich an Erwachsene. Durch das Programm führt Domkantorin Elke Lindemann. An den beiden Domorgeln begleitet Domorganist Witold Dulski. Die Veranstaltungen finden im Rahmen der Weihnachtskulturwoche des Weihnachtsmarktes statt. Der Eintritt ist frei.

Seinen Ursprung hat der christliche weihnachtliche Gesang bereits im Mittelalter. Dort sang der Priester als Teil der Liturgie während der Mitternachtsmesse am Weihnachtsfest lateinische Lieder. Aus den gesungenen Gebeten entstanden später die ersten Weihnachtslieder.

Thematisch geht es dabei um die Freude über die Geburt Jesu Christi und darum, dass Gott seinen Sohn als Mensch auf die Welt geschickt hat. Lieder, die zwar um die Weihnachtszeit und im Winter gesungen werden, aber keine Verbindung mit dem christlichen Hintergrund von Weihnachten haben, werden Winterlieder genannt. Dazu zählen etwa „Leise rieselt der Schnee“ oder „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.

Adventslieder künden vom Warten aufs Christkind

Die Lieder zum Advent beschäftigen sich mit der Erwartung der Ankunft Gottes bei den Menschen, es geht den Christen um die Sehnsucht nach dem Erscheinen des Heilands. Ein Klassiker: „Macht hoch die Tür“. Doch es gibt auch eine Reihe adventlicher Volkslieder. Dazu zählt unter anderem „Morgen, Kinder, wird’s was geben“.

Aber besonders zu Herzen geht eben immer noch die alte Geschichte vom Kind in der Krippe, das Frieden bringt und Freude schafft. Eines der beliebtesten Weihnachtslieder ist zweifellos „O du Fröhliche“. In vielen evangelischen Kirchen Deutschlands wird es traditionell am Heiligen Abend zum Abschluss der Christvesper gesungen.

Manchmal erklingt dazu das volle Geläut der Kirche – so auch am Dom. Emotionaler kann auf Weihnachten kaum eingestimmt werden. Der Sozialreformer Johannes Daniel Falk soll das Lied für arme Waisenkinder geschrieben haben, die es wohl erstmals 1816 sangen.