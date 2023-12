Braunschweig. Eltern fürchten, dass 120 Betreuungsplätze auf dem Spiel stehen. Sie starten eine Online-Petition. Im Internet gibt es einen Shitstorm. Was ist da los?

Die „Kita Morgenstern“ in Kralenriede betreut 120 Kinder. Eltern fürchten nun, dass der Weiterbetrieb der Kita gefährdet ist. Sie haben in dieser Woche eine Online-Petition mit dem Titel „Verhindern Sie die Schließung unserer Kita“ gestartet. Mehr als 2.350 Menschen haben bereits unterschrieben. Hilfesuchend haben die Eltern sich auch an Politik und Verwaltung gewandt.