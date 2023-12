Braunschweig. Roger Fladung wird als Präsident die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen leiten. Eine Behörde, die etwa 2000 Mitarbeiter umfasst.

Neuer Job für einen Spitzenbeamten der Polizeidirektion Braunschweig: Vizepräsident Roger Fladung geht nach Hannover und wird dort Polizeipräsident der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen. Das teilte Landesinnenministerin Daniela Behrens (SPD) in einer Pressemitteilung mit, in der von einer „Abordnung“ Fladungs gesprochen wird. Dessen neue Aufgabe beginnt bereits am 15. Dezember.

Polizeivize aus Braunschweig nach Hannover: Das sagt Innenministerin Daniela Behrens zur Personalie

„Herr Fladung ist seit 16 Jahren zunächst in Göttingen und dann in Braunschweig als stellvertretender Behördenleiter tätig. Er verfügt in der Leitung von Behörden und auch in den operativen und strategischen Themen der Polizei Niedersachsen über einen großen Erfahrungsschatz. In der Bewältigung herausragender Einsatzlagen wie auch in der Steuerung landesweiter IT-Themen hat er sich besonders bewährt. Mit Herrn Fladung erhält die ZPD Niedersachsen eine äußerst erfahrene und versierte Führungskraft der Polizei Niedersachsen als Leitung“, erklärte die SPD-Politikerin via Pressemitteilung.

Kommissarisch war die Behörde von der Polizeivizepräsidentin, Kathleen Arnhold, geleitet wurde. Dieser dankte Behrens für ihr Engagement. Die Zentrale Polizeidirektion gilt mit mehr als 2000 Mitarbeitern als große Behörde, ihr untersteht unter anderem die Bereitschaftspolizei des Landes.

Zentrale Polizeidirekktion: Gegen designierten Präsidenten Lange war Disziplinarverfahren eingeleitet worden

Ende August war gegen den designierten Präsidenten, Uwe Lange, ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Damals berichtete unter anderem der NDR, Grundlage für die Ablösung soll eine interne Beschwerde einer leitenden Beamtin gewesen sein. Lange wurde dem Bericht nach ein zögerlicher Umgang mit einem Mitarbeiter vorgeworfen, der in mehreren Fällen gegenüber zwei Beschäftigten in barscher Weise und übertrieben hart aufgetreten sein soll.

Lange war in der Folge juristisch gegen seine Versetzung durch das Ministerium an die Polizeiakademie Nienburg vorgegangen. Im Oktober erhielt er vom Verwaltungsgericht Hannover in Teilen Recht. Allerdings schmetterte das Gericht seine Klage gegen den Entzug der Leitungsaufgabe bei der ZPD Niedersachsen ab.

Vor neuer Aufgabe in Hannover: Fladung war Einsatzleiter bei mehreren Niedersachsen-Derbys

Und wie geht es in der PD Braunschweig weiter? Auch dazu äußerte sich Ministerin Behrens am Donnerstag. Die Aufgaben des Polizeivizepräsidenten würden bis auf Weiteres im Rahmen der üblichen Stellvertretungsregelungen intern übernommen, erklärte sie.

Roger Fladung war als Vizepräsident der PD unter anderem Einsatzleiter bei mehreren Niedersachsen-Derbys in Braunschweig, zuletzt im März dieses Jahres.