Nach dem anstehenden Umzug der JVA nach Wolfenbüttel locken Investitionen in bester Lage. Aber wird es auch ein Erinnerungsort?

Wenn im nächsten Jahr die marode Braunschweiger Justizvollzugsanstalt (JVA) nach Wolfenbüttel umzieht, dann geht im Rennelberg eine Ära zu Ende. Seit 1885 wurde hier in Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Bundesrepublik und im wiedervereinigten Deutschland regionale Justizgeschichte geschrieben. Nun geht es um künftige Nutzungen eines Quartiers in bester Lage, auf das Investoren mit großem Interesse blicken.

Als jetzt eine Gruppe renommierter Historikerinnen und Historiker um Professor Gerd Biegel vom Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte der TU Braunschweig in unserer Zeitung die Bewahrung zumindest eines Teils des ohnehin unter Denkmalschutz stehenden Rennelbergs als Geschichts- und Erinnerungsort anmahnte, wurde dies mit großer Aufmerksamkeit registriert. Zu der Arbeitsgruppe gehört auch die Leiterin der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel, Martina Staats. Wir sprechen mit ihr im Interview.

Im Interview: Martina Staats, Leiterin der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel. © Andreas Eberhard | Andreas Eberhard

Wie steht es aktuell um den Erhalt des Rennelbergs als Erinnerungsort?

Es ist nicht nur ein Erinnerungsort zur NS-Geschichte, sondern diese besondere Geschichte des Ortes reicht um 800 Jahre bis zur Entstehung des Heilig-Kreuz-Klosters zurück. Mit dem 2024 nach Fertigstellung eines neuen Haftgebäudes anstehenden Umzugs der JVA nach Wolfenbüttel kommt das Niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften ins Spiel. Es muss für die Liegenschaft im Rennelberg ein Verkehrsgutachten erstellt werden, das Auskunft etwa über den Wert und die Auflagen gibt.

Klar ist: Das als JVA genutzte Areal des Rennelbergs steht unter Denkmalschutz. Ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren schließt sich an. Das ist für den Fortgang wichtig, darauf kommt es an. Aus unserer Sicht handelt es sich um einen wichtigen Ort braunschweigischer Identität und Erinnerung, im positiven wie im negativen Sinne, den man in Teilen unbedingt erhalten muss.

Welche Teile sind das?

Zunächst: Es ist wichtig, realistisch zu bleiben. Wenn wir Forderungen erheben, müssen sie eine reale Grundlage haben. Also konzentrieren wir uns auf das, was historisch besonders wichtig ist. Und das ist zweifellos das Hafthaus 1 im Hauptgebäude, insbesondere die Frauenhaftanstalt.

Hier wurde zum Beispiel 1944 die 19-jährige Erna Wazinski inhaftiert, die dann in Wolfenbüttel wegen angeblicher und später widerlegter Plünderung nach einem Bombenangriff hingerichtet wurde. Darüber hinaus: Die in der Buchhorst im Kugelfang Hingerichteten, deutsche Soldaten, Kriegsgefangene und Zivilisten, waren zunächst im Rennelberg inhaftiert. Wir müssen auch den Blick auf Demokraten der Weimarer Republik wie Heinrich Jasper und Ernst Böhme richten, die – von den Nationalsozialisten drangsaliert und gedemütigt – im Rennelberg einsaßen.

Das Ende als Haftanstalt kommt nach 140 Jahren: Blick auf die 1884 und 1885 erbaute JVA Rennelberg. © BsLok

Wie könnte ein solcher Erinnerungsort funktionieren?

Zunächst: Auch die Gefängniskapelle, eine Kirche im Rennelberg dicht an der Petristraße mit guter Zugänglichkeit, gehört zum unbedingt schützenswerten Ensemble. Und vorweg: Es geht um wesentlich größere geschichtliche Zusammenhänge, die wir hier in den Blick nehmen können.

So gelang bekanntlich den Archäologen auf dem Friedhof des Heilig-Kreuz-Klosters der spektakuläre Fund eines Massengrabes mit Gefallenen des Gefechts bei Ölper 1809, als die Schwarze Schar des Braunschweigischen Herzogs Friedrich Wilhelm sich gegen die napoleonischen Truppen behauptete. Zudem ist gerade der Rennelberg, alles grob zusammengefasst, ein Ort, an dem sich ablesen lässt, wie aus den Unrechtserfahrungen der mörderischen Willkür des nationalsozialistischen Terrorregimes dann Rechtsstaat und Demokratie mit der Garantie des absoluten Gebots der Menschenwürde durch das Grundgesetz entstehen konnten.

Das sind wichtige Wurzeln und Grundlagen, nun zum Entwurf eines Erinnerungsortes.

Wir stellen uns einen aktiven Geschichtsort vor, man kann sich dort also mit 800 Jahren braunschweigischer Geschichte auseinandersetzen. Ein lebendiger Ort mit gutem Zugang, an dem man sich trifft, austauscht, diskutiert, lernt, nicht nur Schüler, Studenten und Interessierte, sondern übrigens auch – und das ist nicht zu vergessen – Angehörige von Opfern und Insassen, für die dies ebenfalls ein Erinnerungsort ist. Identität und Begegnung! Darum geht es. Das darf nicht verschwinden.

Da fragt man oder wünscht sich, dass im Sinne der Interessenbekundung Verbündete in der Erinnerungskultur gewonnen werden können. Uns würden da die Stadt Braunschweig oder die Landeskirche einfallen.

Ich stimme zu. Wir gehen sicher davon aus, dass die von Ihnen Genannten sehr interessiert sind, diesen besonderen Ort zu bewahren. Ich möchte ergänzen: Diese Bereitschaft sollte Parteien und Abgeordnete auf den Plan rufen, die in der Tradition von Vorbildern stehen, die für ihre demokratische Gesinnung verfolgt wurden.

Wir werden uns auch an die braunschweigischen Stiftungen wenden. Es stellt sich die Frage der Trägerschaft. Wir benötigen für die Realisierung unseres Plans ein tragfähiges Konzept. Das ist der nächste Schritt. Jetzt ist es wichtig, deutlich zu machen und mit den maßgeblichen Kräften zusammenzustehen, diese Chance zu ergreifen, die wir nur ein Mal haben. Es geht darum, einen einzigartigen historischen Ort zu retten und als aktiven Ort für eine lebendige Demokratie zu nutzen.