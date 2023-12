Braunschweig. Zum Jahresende ist Schluss bei „99 Ways“ in der Fußgängerzone von Braunschweig. Die Gründe für die Schließung des Escape-Rooms.

In einer Gruppe Rätsel unter Zeitdruck lösen, Schlüssel finden, in einen neuen Raum gelangen und dabei eine spannende Geschichte erleben: Das ist das Prinzip hinter sogenannten Escape-Rooms. Zum Jahresende schließt der Escape-Room „99 Ways“ in Braunschweig an der Kleinen Burg seine Pforten.