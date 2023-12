Braunschweig. Der Schauspieler stellt im Astor das Roadmovie „791 km“ vor. Warum Regisseur Tobi Baumann den Streifen einen „Empathiefilm“ nennt.

Unterhaltsam, berührend, zum Lachen und zum Weinen: Das kammerspielartige deutsche Roadmovie „791 km“ will uns spüren lassen, dass uns Menschen mehr verbindet als uns trennt, und dass Kommunikation meist ein extrem taugliches Mittel zum Verständnis ist. Am kommenden Samstag, 16. Dezember, kommt Hauptdarsteller Joachim Król nach Braunschweig, um den Film im Astor Filmtheater vorzustellen. Beginn ist um 17.30 Uhr. Im Anschluss wird der prominente Gast Fragen des Publikums beantworten. Tickets für den BZ-Film Spezial gibt es im Kino.

791 Kilometer – das ist die Fahrtstrecke zwischen München und Hamburg, die man schnell und bequem per Zug oder Flugzeug hinter sich bringt – es sei denn, ein Sturm legt alle Verbindungen lahm. So wie an diesem Abend, an dem Marianne (Iris Berben), Tiana (Nilam Farooq), Susi (Lena Urzendowsky) und Philipp (Ben Münchow) im heiß umkämpften Taxi von Joseph (Joachim Król) landen. Sie kennen sich nicht, sie alle müssen aber nach Hamburg – und gehen auf gemeinsame nächtliche Reise.

Ein jeder hat seine Geheimnisse

Auf engstem Raum prallen in Josephs Taxi die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Lebensgeschichten und Ansichten aufeinander. Alle an Bord haben ihre Geheimnisse, kleine große Dinge, die in ihnen rumoren und ihre Handlungen und Entscheidungen beeinflussen, ohne dass die anderen davon wissen. Jeder von ihnen hat seine Gründe. Warum er nach Hamburg will. Warum er sagt, was er sagt. Tut, was er tut.

Produzent Dan Maag sieht das Taxi mit seinen fünf Insassen als Spiegelbild der deutschen Gegenwarts-Gesellschaft. „Es war sofort klar, dass wir das als Schmelztiegel verstehen können, als Melting Pot, der aktuelle Themen in der denkbar kondensiertesten Form widerspiegelt.“ Es sei ein Film mit Herz, aber auch ein Film für den Kopf: „Weil er auf ganz besondere Weise aufzeigt, wo wir gerade stehen. Er macht das nicht plakativ und schon gar nicht belehrend. Aber er macht es ehrlich und leidenschaftlich, auf einer ganz leisen und persönlichen Ebene – und das mit einer herausragenden Besetzung, die nicht besser hätte sein können.“

Wie können wir die Spaltung der Gesellschaft überwinden?

Regisseur Tobi Baumann betont: „Uns war es ein wichtiges Anliegen, einen Film zu machen, der nicht noch weiter polarisiert, sondern der vereint. Wir wollten eine Geschichte erzählen, die schlüssig und emotional bewegend aufzeigt, dass wir die Spaltung unserer Gesellschaft überwinden können, wenn wir miteinander statt übereinander reden. Das wollten wir aber machen, ohne didaktisch rüberzukommen, ohne ein Lehrstück zu bieten.“