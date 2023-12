Braunschweig. Ein Mann aus Salzgitter wird auf dem Weg zur Arbeit in Braunschweig von einem Unbekannten geschubst. Dieser entreisst ihm einen Rucksack

In Braunschweig ist es am Montag gegen 13:15 Uhr zu einer Attacke auf einen 36 Jahre alten Mann aus Salzgitter gekommen. Ein bislang unbekannte Täter stahl dem Salzgitteraner dabei dessen Rucksack. Dies hat die Polizei am Dienstag bekanntgegeben. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, die sich auf der Hamburger Straße ereignet hat.

Attacke auf Mann aus Salzgitter in Braunschweig: Unbekannter stiehlt Rucksack der Marke Puma

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 36-Jährige aus Salzgitter, der zum Opfer wurde, auf dem Weg zur seiner Arbeitsstelle in Braunschweig. Dazu stieg er an der Haltestelle Stadion/Schwarzer Berg – also in unmittelbarer Nähe zur Heimspielstätte von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig – laut Polizei-Angaben aus einem öffentlichen Verkehrsmittel aus. Anschließend überquerte er einen Gehweg in Richtung Norden.

Plötzlich wurde der Salzgitteraner von hinten geschubst, sodass er zu Boden fiel. Ein bislang unbekannter Täter entriss ihm dann seinen Rucksack und lief in Richtung Innenstadt davon. Der Täter trug eine blaue Winterjacke und eine blaue Hose. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder einen Mann mit einem schwarzen Rucksack der Marke Puma im Bereich des Tatorts gesehen haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531-476 2516 entgegen.