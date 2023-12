Braunschweig. Innerhalb weniger Minuten hatte es am Montagmorgen auf der Autobahn 39 zweimal gekracht. Bei Braunschweig brauchen die Verkehrsteilnehmer Geduld.

Zwei Verkehrsunfälle im Berufsverkehr haben am Montagmorgen etwa eine Stunde für Verzögerungen auf der Autobahn 39 gesorgt. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, krachte es in Fahrtrichtung Salzwedel zum ersten Mal gegen 7.15 Uhr am Kreuz Braunschweig-Süd. Nur wenige Minuten später kam es aufgrund des stockenden Verkehrs einige Hundert Meter hinter der ersten Unfallstelle zu einer zweiten Kollision. Auf der Autobahn 391 staute es sich infolgedessen zurück bis zur Abfahrt in Gartenstadt. Mittlerweile sind die Unfälle abgearbeitet. Nach Angaben der Autobahnpolizei sind leichte Blechschäden die Folgen der Unfälle. Es gibt keine Verletzten.

Wegen Bauarbeiten kommt es auf der Autobahn 39 auch in der Gegenrichtung zu einem langen Stau. Es staut sich zwischen dem Kreuz Braunschweig-Süd und Rautheim auf mehreren Kilometern.

red