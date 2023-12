Braunschweig. Vergrößerter Ausgang, neues Lichtkonzept, Barrierefreiheit: Die Bahn hat die Fertigstellung des modernisierten Hauptbahnhofs gefeiert.

„Wir wünschen Ihnen eine schöne, frohe Weihnachtszeit“, schallt die Sprecher-Durchsage über den Bahnsteig und weist auf das Bahnhofsfest in Braunschweig hin. Mit dem Fest am Sonntag hat die Deutsche Bahn die Beendigung der Erneuerungsarbeiten am Braunschweiger Hauptbahnhof gefeiert. Von 2016 bis 2020 und von 2020 bis Ende dieses Jahres war der Bahnhof modernisiert worden.