Braunschweig. Weihnachtsgeschäft: Die Besucherzahl der Innenstadt in der zweiten Adventswoche ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen.

Das Weihnachtsgeschäft in der Braunschweiger Innenstadt erlebt eine Renaissance, darauf zumindest deuten die Besucherfrequenz-Messungen des Braunschweiger Stadtmarketings hin: Die Braunschweiger Innenstadt zog in der Woche vor dem 2. Advent im Zeitraum der Ladenöffnung zwischen 10 und 20 Uhr mehr Besucherinnen und Besucher an als in der Vorwoche: Die Lasermessgeräte erfassten mit 855.888 Bewegungen einen Zuwachs von 17 Prozent zum Vorjahr, wie das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung schreibt.