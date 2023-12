Braunschweig. Die Jubilarin aus Timmerlah hat lange im Mandolinenorchester gespielt und im Chor gesungen. Die Grundlagen wurden in der Schule gelegt.

Zum Mittagessen gönnt sich Edith Brons aus Timmerlah gerne ein ganz kleines Glas Riesling und zum Kaffeetrinken am Nachmittag ein paar Kekse. Geschadet hat dieser Genuss ihr definitiv nicht. An diesem Samstag ist die 1923 in Niedersickte, damals Kreis Braunschweig, heute Landkreis Wolfenbüttel, geborene Frau 100 Jahre alt geworden. Einer ihrer Leitsprüche lautet: „Das Schicksal hat es so gewollt.“