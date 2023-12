Braunschweig. Bei den „Genusshandwerkern“ kommt das Entenfleisch aus eigener Zucht. Auch die Kartoffeln bauen die Landwirte selbst an.

Entenkeule ist bei vielen Familien ein beliebtes Weihnachtsgericht. In etwas anderer Form gibt es das Geflügel nun auch auf dem Weihnachtsmarkt in Braunschweig: Der Stand „Genusshandwerker“ beim Kinderkarussell an der Domrückseite bietet „Pulled Duck Burger“ an. Das bedeutet, das Entenfleisch wird ohne Haut und ohne Knochen gezupft auf dem Burger serviert. Statt Tomate und Gurke kommen Rotkohl und Orange zwischen die Brötchen dazu.