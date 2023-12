Braunschweig. Jetzt wird für Rod und seinen Kumpel Bela aus dem Tierheim Braunschweig ein neues Zuhause gesucht. Hier steht ihre Geschichte.

Die beiden mittelgroßen Mischlinge Rod und Bela wurden Anfang Juli von der Polizei in einem Transporter auf der Autobahn entdeckt. In dem illegalen Hundetransport befanden sich noch fünf weitere erwachsene Hunde und fünf Welpen. Alle Hunde wurden beschlagnahmt und kamen zur Tollwutquarantäne ins Braunschweiger Tierheim.

Jetzt ist es endlich so weit, dass alle Hunde in ein neues Zuhause vermittelt werden dürfen. Gleich vorweg: Rod und Bela sollen nicht zusammen vermittelt werden. Die beiden ca. 4-jährigen Rüden sind temperamentvolle und auch recht bellfreudige Hunde, heißt es im Tierheim.

Die beiden Rüden haben noch keine Erziehung genossen haben und springen gern am Menschen hoch

Sie freuen sich über jede menschliche Zuwendung und sind sehr aufgeschlossen. Kinder sollten kein Problem sein, wenn diese nicht zu klein sind. Etwas standfest sollten die Kinder aber schon sein, da die beiden Rüden noch keine Erziehung genossen haben und gern am Menschen hochspringen.

„Wir wissen nicht, wo die Hunde die letzten Jahre gelebt haben, aber vermutlich durften sie nichts kennenlernen“, so das Tierheim. Sie konnten demnach nicht an der Leine laufen, als sie ins Tierheim kamen, und sie sind nicht stubenrein. Spaziergänge finden sie mittlerweile ganz toll. Sie ziehen aber noch sehr an der Leine, und sie verbellen gern andere Hunde, wenn sie diese angeleint treffen.

Und das ist Bela im Tierheim Braunschweig. © FMN | Tierheim Braunschweig

Sie sind aber nicht generell unverträglich. Im Gegenteil, ein souveräner Zweithund wäre sehr von Vorteil, wobei Rod und Bela eine Hündin an ihrer Seite sicherlich bevorzugen würden. Alles was fremd oder neu ist, finden sie anfangs noch etwas unheimlich. Aber Rod und Bela sind sehr neugierig und lassen sich recht schnell auf neue Situationen ein.

Wer sich für sie interessiert, muss wissen, dass die ersten Wochen nicht ganz einfach werden. Das, was andere Hunde im Welpenalter erlernen, müssen die beiden Rüden jetzt nachholen. Wahrscheinlich werden sie auch erst einmal nicht allein bleiben können. Mit Geduld und etwas Zeit wird man Rod und Bela jedoch alles beibringen können. Und mit ihrer liebenswerten Art geben sie ihren Menschen so viel zurück, dass sich jede anfängliche Mühe lohnt. red.

Kontakt zum Tierheim Braunschweig

Wer Interesse hat, kann sich im Tierheim am Biberweg melden: Telefon (0531) 500007, montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de