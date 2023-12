Braunschweig. Urgestein Joachim Król stellt im Astor das turbulente Roadmovie „791 km“ vor. Wer noch zum erlesenen Cast gehört und um was es geht.

Prominenter Besuch im Astor Filmtheater: Der Schauspieler Joachim Król kommt am Samstag, 16. Dezember, nach Braunschweig, um seinen neuen Film vorzustellen. Im Roadmovie „391 km“ spielt der 66-Jährige einen Taxifahrer, der eine zusammengewürftelte Schar von Fahrgästen von München nach Hamburg chauffieren muss. Die Vorstellung beginnt um 17.30 Uhr. Tickets für den BZ-Film Spezial gibt es im Kino.

Król zählt zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Unvergesslich sein herrlich verpeilter Auftritt in Detlev Bucks Komödie „Wir können auch anders“ (1993), in dem er einen Analphabeten spielt, der eine abenteuerliche Reise durch die Ex-DDR erlebt. 1994 dann der ganz große Durchbruch mit dem Film „Der bewegte Mann“, in dem er sich als Schwuler in einen Hetero (Til Schweiger) verliebt. Wenig später trat Król in die Fußstapfen Heinz Rühmanns und brillierte in Dürrenmatts Kriminalgeschichte „Es geschah am helllichten Tag“.

Joachim Król plaudert in Braunschweig mit dem Publikum

Król war zudem „Tatort“-Kommissar sowie Comissario Brunetti in den Donna-Leon-Krimis aus Venedig. Unter anderem arbeitete er mit Doris Dörrie, Hans W. Geißendörfer, Helmut Dietl, Wim Wenders und Tom Tykwer zusammen.

Im neuen Film „791 km“ spielt Król einen Taxifahrer, der in einer stürmischen Nacht von München nach Hamburg fahren muss, da ein Unwetter die Zug- und Flugzeugverbindungen lahmgelegt hat. An Bord sind Marianne (Iris Berben), Tiana (Nilam Farooq), Susi (Lena Urzendowsky) und Philipp (Ben Münchow), die sich das heiß umkämpfte Taxi teilen müssen, um rechtzeitig in Hamburg sein zu können.

Komödie mit waschechter Weihnachtsbotschaft

Auf engstem Raum prallen im Wagen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Lebensgeschichten und Ansichten aufeinander. Es wird gestritten, gelacht, geweint, sich versöhnt, gelogen und die Wahrheit gesagt. „Und mit jedem der 791 Kilometer, den die kleine Schicksalsgemeinschaft ihrem Ziel näherkommt, wird klarer, dass es die eine, eigene Wahrheit nicht gibt, und dass die Dinge nicht immer so liegen, wie es auf den ersten Blick scheint“, heißt es im Begleittext zum Film. „791 km“ sei eine menschliche Komödie, die uns spüren lasse, dass uns mehr verbinde als uns trenne, und dass miteinander zu reden manchmal kleine Wunder bewirken könne.