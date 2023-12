Braunschweig. Seine Tochter meldete den Mann am 4. Dezember als vermisst. Eine Woche später teilt die Polizei mit: Der 65-Jährige ist tot.

Der 65-jährige vermisste Braunschweiger ist tot. Das teilt die Polizei am Montagvormittag mit. Am Montag, 4. Dezember, wurde der Mann bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Tochter des Mannes habe nach Polizeiangaben ihren Vater am Montagmorgen besuchen wollen. Dieser habe sich aber nicht, wie sonst immer, in seiner Wohnung im Lehmweg in Rautheim aufgehalten.

Auch die Umstände in der Wohnung sprachen nicht dafür, dass der 65-Jährige die Verabredung mit der Tochter bewusst und gewollt versäumte. Aus diesem Grund meldete sich die Frau bei der Polizei.

Ermittlungen dauern an

Ein Nachbar hatte den Vermissten Anfang Dezember zum letzten Mal vor seiner Wohnung gesehen. Die täglichen Wege des 65-Jährigen beschränkten sich auf das häusliche Umfeld, bekannte Anlaufadressen abseits der Wohnung gab es laut Polizei nicht.

Laut Polizei liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der 65-Jährige Opfer einer Straftat geworden sei. Die Ermittlungen dauern an.

red