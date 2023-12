Braunschweig. Braunschweig birgt viele Rätsel und ist voller Geheimnisse. Hier klären wir sie auf.

In Braunschweig gibt es allerhand zu entdecken – und das selbst für Menschen, die hier geboren sind und meinen, sogar die verstecktesten Winkel der Stadt zu kennen. Unser Redakteur Henning Thobaben und als Co-Autor der geschichtsinteressierte Jörg Porsiel haben in Band 2 der „Braunschweiger Geheimnisse“, der in Kooperation mit unserer Zeitung entstand und ab sofort im Handel erhältlich ist, viele interessante Geschichten und Anekdoten zusammengetragen. In den kommenden Wochen drucken wir Auszüge aus Episoden des Buches ab.

Hier eine Kurzform der Geschichte „Handwerkerandenken in luftiger Höhe“.

Auf dem Kohlmarkt lässt sich nicht nur gut Kaffee trinken und städtisches Flair genießen. Es gibt auch viel Historisches zu sehen. Zum Beispiel auf dem Dach des Eckhauses an der Einmündung der Straße Hutfiltern. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine merkwürdige Antenne. Aber das Objekt in luftiger Höhe hat mit Technik nichts zu tun – sondern eben mit der Historie.

Das Symbol soll an ein wichtiges Handwerk in der Stadtgeschichte erinnern

„Das ist ein Dreispitz oder Dreitimpenhut. Das Symbol soll an die Hutmacher-Gilde erinnern. Viele entsprechende Handwerker hatten früher in dieser Gasse ihre Werkstätten“, klärt Peter Matuschak auf. Die Lage habe sich im mittelalterlichen Braunschweig angeboten, erläutert der Stadtführer. Schließlich seien die Gewandschneider mit ihrer im Gewandhaus am Altstadtmarkt gelagerten Ware nicht weit entfernt gewesen. Dort hätten sich auch die Hutmacher mit Filzstoff eingedeckt.

Fakt ist, dass die heutige Straße Hutfiltern bereits früh an einer Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen verlief. Auf der einen Straße floss der Verkehr zwischen Köln, Minden und Hildesheim nach Magdeburg. Auf der anderen Straße zogen die Händler von Frankfurt nach Göttingen über Braunschweig und Lüneburg bis hoch zu den Küstenstädten.

Zeichnungen und Fotos aus der Mitte des 19. Jahrhunderts zeigen bereits das Hutsymbol

„Ab dem 17. Jahrhundert wurde der breitkrempige Dreitimpenhut das Erkennungszeichen der Bortfelder Bauernschaft“, berichtet Matuschak. Wann das Gildensymbol auf das Dach des Gebäudes kam, ist unklar. Tatsache ist, dass der Dreispitz im 18. Jahrhundert den Höhepunkt seiner Popularität erreichte und Bestandteil von Zivilkleidung und Militäruniformen wurde. Auf Zeichnungen und Fotos aus der Zeit um Mitte des 19. Jahrhunderts soll das Hutsymbol bereits auf dem Gebäudedach zu sehen sein.

Info: Gekürzter Auszug aus dem Buch „Braunschweiger Geheimnisse Band 2“. Es ist, wie schon der immer noch erhältliche erste Band, in Kooperation zwischen der Braunschweiger Zeitung und dem Bast Medien Verlag erschienen.

Das Buch (Hardcover) kostet 24 Euro, hat 192 Seiten und ist durchgehend bebildert. Erhältlich in den Geschäftsstellen und im Online-Shop sowie im Buchhandel oder direkt beim Verlag unter bestellungen@bast-medien.de (versandkostenfrei). ISBN: 9783946581956.