Braunschweig. Die Jägerschaft appelliert vor allem an Hundebesitzer nicht die Wege zu verlassen. Welche Strafe droht und was es zu beachten gilt.

Ein Winterspaziergang kann schön sein. Gerade in den Randbezirken Braunschweigs gibt es viele ausgewiesene Wald- und Feldwege, die zum Schlendern einladen. Doch befestigte Wege sollten von Spaziergängern, Joggern und Hundebesitzern gerade im Winter nicht verlassen werden, um Rehe, Hasen und die heimische Vogelwelt nicht zu stören, wie Hennig Brandes, Vorsitzender der Jägerschaft Braunschweig erklärt. „Derzeit hat das Wild in der Stadt wenig Flächen, wo es Tagesverstecke finden kann“, sagt Brandes. Nicht nur Schnee und Eis, sondern zum Beispiel auch Hochwasser an Schunter und Mittelriede oder Wabe engen den Lebensraum der Tiere ein. „Die Auen der Flüsse und Bäche in der Stadt sind oft die letzten unbebauten Rückzugsorte für das Wild“, sagt Brandes.