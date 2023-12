Braunschweig. Glaßmeiers Raumblick (30): Bis zu 8000 Tonnen Material bringen wir Menschen in die Atmosphäre ein - die Rolle von Nachhaltigkeit.

Die Nutzung des Weltraums betritt eine neue, kommerzielle Phase, überschreitet alte Grenzen. Zehntausende von Kleinsatelliten wollen Firmen wie OneWeb, SpaceX oder Samsung in den kommenden Jahren in Bahnen um unsere Erde bringen. Astronominnen und Astronomen in aller Welt sind bereits alarmiert. Die große Zahl menschengemachter Objekte droht, ihre Forschung drastisch zu erschweren: All diese Satelliten wirken wie künstliche Sterne am Nachthimmel und lassen die wahren Sterne langsam unsichtbar werden. Hätte es diese Situation schon vor 2023 Jahren gegeben, dann hätten die damaligen Sterndeuter, die Heiligen Drei Könige, den Weg nach Bethlehem zur Krippe Jesu Christi wohl nicht gefunden.