Braunschweig. Wer mag bedürftigen Menschen Weihnachtswünsche erfüllen? Diesmal ist die Ausstellung zur Aktion im Schloss zu finden.

Es werden immer mehr Braunschweigerinnen und Braunschweiger, deren Wünsche unerfüllt bleiben, wenn sie nicht von freigiebigen Mitmenschen erfüllt werden: Das Geld reicht bei Wohnungs- und Obdachlosen vorne und hinten nicht, und immer häufiger sind auch Rentnerinnen und Rentner sowie alleinerziehende Mütter und Väter von Armut betroffen. So stößt die alljährliche Wunscherfüller-Aktion des rührigen Vereins „Weihnachten für alle“ an ihre Grenzen. „In diesem Jahr waren wir vom Ansturm überwältigt“, erklärt Organisatorin Tanja Witting.

Üblicherweise verteile der Verein 150 Teilnahmeformulare an die Einrichtungen der Diakonie Wohnen und Beraten, die jedes Jahr die Bedürftigkeitsprüfung der Wünschenden übernähmen. „Damit sind wir bisher auch immer ausgekommen“, so Witting. In diesem Jahr jedoch seien die Formulare schon nach zwei Tagen ausgegangen; die Menschen hätten Schlange gestanden. So hat der Verein von 150 Wünschen aufgestockt auf 185. „Mehr können wir in der kurzen Zeit schlichtweg nicht bearbeiten“, meint Tanja Witting. Dabei sei der Bedarf noch größer.

Eine Tierfreundin sorgt sich um ihre Katze. © FMN | Prof. Dr. Tanja Witting

Auch die Wünsche selbst lassen tief blicken in die Not. „Wir waren sehr berührt davon, dass einige der Bedürftigen Wünsche nach einer Wohnung beziehungsweise einem Mietverhältnis geäußert haben. Das war für uns neu. Die Wünschenden hoffen, durch die Ausstellung eine höhere Chance zu bekommen, als mögliche Mieter wahrgenommen zu werden.“ Für diese Chance verzichteten sie sogar darauf, konkrete materielle Wünsche zu formulieren.

Sein sehnlichster Wunsch: ein Arbeitsplatz. © FMN | Prof. Dr. Tanja Witting

Immer häufiger gebe es auch Bitten um finanzielle Unterstützung von Tierhaltern, nachdem im vergangenen Winter die Tierarztkosten stark angestiegen sind. „Für Menschen in Armut stellt die tierärztliche Versorgung ihrer Haustiere eine enorme finanzielle Herausforderung dar. Oft wird am eigenen Wohl gespart, damit es dem Tier gut gehen kann. Entsprechend findet sich die Übernahme konkreter Tierarztrechnungen auch auf dem einen oder anderen Wunschzettel.“

Er möchte für sich und seinen Hund im Supermarkt einkaufen können. © FMN | Prof. Dr. Tanja Witting

Nach wie vor werden aber vor allem Kleidung, Möbel, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik erbeten. Auch der Wunsch nach einem (neuen) Smartphone steht oben auf der Liste. Doch Spitzenreiter ist inzwischen der Wunsch nach einem Gutschein – ob nun für Lebensmittel oder Kleidung. „In vielen Fällen geht es um die ,stille Reserve‘, die so ein Gutschein darstellt“, erklärt Tanja Witting.

Sie wünscht sich finanzielle Unterstützung für eine behindertengerechte Dusche. © FMN | Prof. Dr. Tanja Witting

Die Ausstellung mit den Fotos der Wünschenden ist an neuem Ort zu finden: Nach vielen Jahren im Schlosscarrée und einem Abstecher an den Waisenhausdamm im vergangenen Jahr hat der Verein diesmal einen Raum in den Schlossarkaden zur Verfügung gestellt bekommen: in der ersten Etage, gegenüber der Rolltreppe in Richtung Eiscafé.

13 Studierende des Projektes Medienpädagogik an der Ostfalia haben die Ausstellung gemeinsam mit dem Verein möglich gemacht. Sie waren drei Tage unterwegs gewesen, um die Fotos zu machen. „In dieser Zeit erfahren wir in den Gesprächen mit den Bedürftigen stets sehr viel über die aktuelle Armutssituation in der Stadt“, sagt Tanja Witting, die Professorin ist an der Ostfalia für Kunst und Medien in der Sozialen Arbeit.

Auch in diesem Jahr wird es eine Weihnachtsfeier für Menschen in Armut geben. Mit Drei-Gänge-Menü und Bescherung. „Da wir mit deutlich mehr Gästen rechnen, feiern wir in diesem Jahr im ‚Westandʼ, das uns ermöglicht, 200 Menschen zu bewirten.“ Denn all jene, die keinen Wunsch mehr beim Verein einreichen konnten, sollen zumindest zur Weihnachtsfeier kommen können.

Wünsche können bei der Aktion „Weihnachten für alle“ im 1. Obergeschoss der Schlossarkaden noch bis Samstag, 16. Dezember, erfüllt werden. Die Ausstellung ist täglich außer sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.weihnachten-braunschweig.de.