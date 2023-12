Braunschweig. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht er täglich die ihm zugesandten Geschichten. Dabei geht es oft um leidvolle Erfahrungen anderer.

Mitmenschen, denen es nicht gut geht, die liegen Marcel Krüger (39) am Herzen. Diejenigen, die Chemotherapien ertragen müssen, Kinder in der Schwangerschaft verloren haben oder um einen geliebten Partner trauern. Für sie hat er im Jahr 2020 bei Instagram die Plattform „Lieblingsmenschen“ geschaffen, der 110.000 Nutzer des Bilderdienstes folgen. Hier teilt Krüger, der hauptberuflich neue Geschäftsfelder für Funke Medien Niedersachsen erarbeitet, Geschichten, die fernab vom rosaroten Leben der sozialen Medien spielen – die von Leid, Tod und Krankheit handeln. Geschichten, die sich landauf, landab ereignen, aber über die in der Öffentlichkeit niemand gerne spricht.

Marcel Krüger leidet selbst in der Kindheit

Krüger hat Empathie für diese Geschichten entwickelt, weil sein Leben selbst nicht immer gradlinig verlief. Es schwierige, sogar sehr schwierige Momente gab, die ihn hätten zerbrechen lassen können. „Ich bin 1984 im Osten geboren und in einfachen Verhältnissen aufgewachsen“, sagt er über sich selbst. Bis 1990 lebt er in Thüringen, bevor er mit seinen Eltern nach Wolfsburg zieht, weil sein Vater eine Anstellung bei Volkswagen annimmt. In Neindorf findet die Familie ein neues Zuhause und lebt dort 16 Jahre lang. Hier wächst Krüger auf, wird eingeschult, spielt im dortigen Verein Fußball. Eine normale Jugend, die er als Einzelkind verbringt. Doch oft fühlt er sich als kleiner Junge alleingelassen. „Ich bin bei Freunden und den Nachbarn groß geworden, weil meine Eltern viel unterwegs waren.“ Die emotionale Bindung zu den Eltern habe ihm immer gefehlt. Das Ehepaar, das bereits mit 18 Jahren heiraten musste, stand oft vor diversen Herausforderungen. „Meine Eltern wollten sich trennen. Ich habe gerade so das Abitur geschafft.“ Und fügt an: „Ich musste mich selbst retten.“

Der gebürtige Thüringer kam vor über dreißig Jahren mit seinen Eltern nach Wolfsburg. © FMN | Privat

Die Probleme im Elternhaus setzen dem jungen Mann zu. Für ihn bietet die Bundeswehr eine Möglichkeit, das unstete Umfeld zu verlassen. „Ich habe mich zum Wehrdienst einziehen lassen. Ich wollte mich sogar verpflichten lassen und ins Ausland gehen. Ich wollte einfach nur weg.“

Marcel Krüger startet seine Laufbahn bei Volkswagen

Mit der Verpflichtung wird es nichts, aber mit einer Ausbildung zum Bürokaufmann, die er „mit Ach und Krach besteht“ schon. Das liegt vor allem daran, dass er sich mittlerweile in die Sphären der Partyszene in der Stadt Wolfsburg, wo er mittlerweile lebt, flüchtet. „Es war die Ära der Großraum-Diskotheken. Wir haben von Donnerstagabend bis Sonntag durchgefeiert und sind Montagfrüh in die Schule gegangen.“ Auch Drogen spielen eine Rolle, Marihuana und aufputschende Mittel zum Feiern konsumiert er. Es ist eine wilde Zeit. Doch irgendwie muss auch Geld hereinkommen und da Volkswagen gerade neue Mitarbeiter für das Callcenter sucht, die Abschlussnoten nicht gut und eine Übernahme nicht angeboten wird, bewirbt er sich dort. „Ich habe mich hier knapp zwei Jahre um das Kulanz- und Beschwerdemanagement der Volkswagen-Kunden gekümmert – und das für 1900 Euro brutto im Monat.“ Er arbeitet sich zum Assistenten des Betriebsratsvorsitzenden hoch.

2011 nimmt sein Leben eine neue Wendung. „Mit 26 Jahren bin ich zum ersten Mal Vater geworden.“ Ein schöner Moment, der später zu den tiefsten Abgründen in seinem Leben führen wird. Drei Jahre nach der Geburt seiner kleinen Tochter geht die Beziehung in die Brüche. Die Fronten zwischen dem Paar sind so verhärtet, dass es nur noch über das Familiengericht miteinander kommuniziert. Am 24. Dezember 2014 sieht er zum letzten Mal sein Kind. „Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es war der absolute Tiefpunkt in meinem Leben.“

Er muss aus dem gemeinsamen Haus raus, das er sich bis dahin mit seiner Familie teilte. In Bahrdorf findet er eine kleine Einzimmerwohnung. „Ich wollte weg von allem, weg aus Wolfsburg.“ Er flüchtet sich in Zigaretten und Alkohol. „Alle hatten sich von mir abgewendet.“ Auch mit seinen Eltern bricht er den Kontakt ab. Von den Schmerzen des Verlusts geplagt, entwickelt er Suizidgedanken. „Ich habe mich gefragt, soll das jetzt schon alles gewesen sein?“ Bevor es an Ostern 2015 zu Schlimmerem kommen kann, weist sich Krüger selbst in eine Klinik ein. „Das war der Wendepunkt. Ohne die Therapie wäre ich heute nicht mehr da“, sagt er im Rückblick auf die schwierige Zeit. Über ein Jahr geht er regelmäßig zum Therapeuten, der es schafft, dem jungen Mann Lebensmut und Freude zurückzubringen. Mit den Worten: „Gehen Sie und genießen Sie das Leben“, verabschiedet er ihn 2016.

Marcel Krüger mit seiner heutigen Ehefrau Lena. © FMN | Privat

Neue Familie gibt seinem Leben wieder einen Sinn

Und tatsächlich kommt wieder die Sonne in sein Leben. Nur ein paar Monate später lernt er Lena kennen. Sie verlieben sich, empfinden so etwas wie Seelenverwandtschaft füreinander. Und nicht nur eine neue Liebe, sondern auch ein weiteres Wunder geschieht, als 2017 seine Tochter Lotta geboren wird. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einmal eine Familie gründen werde.“ Aber er hat er den Mut, genau das zu tun. In diesem Jahr ist er bereits im siebten Jahr verheiratet.

Die Höhen, aber auch die Tiefen in seinem Leben inspirieren ihn zur Gründung des Instagram-Kanals „Deine Lieblingsmenschen“. Krüger erklärt: „Ich wollte Menschen eine Plattform geben. Ich habe 30 Jahre lang Negatives erlebt, aber ich habe mich davon nicht herunterziehen lassen.“ Geschichten von Schicksalsschlägen anderer veröffentlicht er seitdem täglich auf seinem Kanal und gibt ihnen damit einen Raum in der Öffentlichkeit. Die Geschichten hat er gebündelt und in ein Buch gepackt. In diesem Jahr ist bereits der dritte Band von „100 Menschen, 100 Geschichten“ erschienen. Über seine Motivation sagt er: „Ich habe immer viel mit mir selbst ausgemacht, aber das muss nicht sein.“ Dass man gemeinsam stärker ist, das will er mit seinem Engagement für andere – seinen Lieblingsmenschen – beweisen.

Das Interview wurde für unser Magazin Standort 38 geführt.