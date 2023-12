Braunschweig. Beim Abbiegen in Braunschweig gerät ein Autofahrer mit einem Passanten aneinander. Der Streit eskaliert - der Fußgänger bleibt unerkannt.

Am Dienstagnachmittag ist es in Braunschweig zwischen zwei Männern zu einem Streit gekommen, der in einem zerstörten Außenspiegel resultierte. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollte gegen 15.30 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Cremlingen von der Berliner Straße aus rechts in die Querumer Straße abbiegen.

Mann schlägt in Braunschweig auf Auto ein

Ein bislang unbekannter Mann stellte sich mit ausgebreiteten Armen in den Weg und verhinderte die Weiterfahrt. Nachdem ein Kind hinter dem Mann die Straße überquert hatte, hupte der 60-Jährige. Daraufhin kam es zur verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, schreibt die Polizei. Der Passant schlug auf die Motorhaube, zerstörte einen Außenspiegel des Autos und entfernte sich schließlich.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren. Wie hoch der Schaden am Auto ist, sei bisher nicht bekannt.

red