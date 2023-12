Braunschweig. Ein Amtsantritt im Helmholtz-Zentrum HZI ist mit hohen Erwartungen verbunden – das Ziel heißt Weltspitze. Dazu auch unser Kommentar.

Geldsegen für das Helmholtz-Institut für Infektionsforschung (HZI) unter neuer Leitung, aber auch extrem hohe Erwartungen: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil verkündete jetzt eine 100-Millionen-Euro-Spritze frisches Geld für die Braunschweiger Infektionsforscher. Wörtlich sagte er: „Es ist Zeit für ein neues Kapitel. Wir erwarten noch ganz große Dinge vom HZI.“

Die 100 Millionen Euro, die jetzt verteilt auf neue Stellen, Nachwuchsforschergruppen und Projekte zur Verfügung stehen, setzen sich aus 30 Millionen vom Bund und 70 Millionen vom Land zusammen. Gerade in der Infektionsforschung stünden existenzielle Zukunftsaufgaben zur Lösung an, betonte Weil.

Mit bislang nicht gekannter Konsequenz und Förderung soll der Weg in die absolute Weltspitze geebnet werden

Anlass war die formale Amtsübergabe des bisherigen wissenschaftlichen Geschäftsführers Dirk Heinz an seinen Nachfolger Josef Penninger. Deutlich wurde über die symbolische Schlüsselübergabe hinaus, dass für das Braunschweiger Helmholtz-Zentrum mit bislang nicht gekannter Konsequenz und Förderung der Weg in die absolute Weltspitze geebnet werden soll.

Zurück geht dies auf Penninger selbst, der von diesem Anspruch sein Kommen nach Deutschland und Braunschweig abhängig gemacht hatte. Das HZI solle jetzt weltweit als Marke und führendes Infektionsforschungszentrum etabliert werden, so die Aufsichtsratsvorsitzende Veronika von Messling (Bundesforschungsministerium).

Tatsächlich gehe es „um einen Meilenstein für den Forschungsstandort Deutschland“, erklärte Otmar Wiestler, Präsident der deutschen Helmholtz-Gemeinschaft. Dabei stehe jetzt auch die nochmalige Aufwertung des Kernstandorts Braunschweig an.

Allein schon ein Blick auf etliche notgedrungen leere Plätze in den Stuhlreihen des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) verdeutlicht die Größe der Aufgabe. Infektionen, Ansteckung, Viren! Inzidenzen! Das kann sich lähmend auf Gesellschaften legen, ihre Dynamik und ihren Austausch, am Ende ihre Wirtschaft stoppen, und tatsächlich gibt es keine Garantie, dass die nächste Pandemie nicht schon im Anzug ist, hören und lesen wir von Professor Josef Penninger, dem neuen wissenschaftlichen Geschäftsführer des HZI in Braunschweig-Stöckheim, Österreicher und preisgekrönter Genetiker und Molekularbiologe.

An den Pandemie-Kandidaten forschen sie – und wollen vom Gegner, den Viren und Bakterien, auch gleichzeitig noch eine ganze Menge lernen. Nur so geht es. Und vor allem benötigt man dafür die besten Leute der Welt, idealerweise, wenn sie noch jung sind. Und dafür, nun ja, braucht man reichlich Geld und einen attraktiven Standort, der für Karrierechancen bürgt. Dann, und das ist das Kalkül, musst du sie nur noch toben und spielen lassen, eine Art wissenschaftlicher Bolzplatz quasi als Inkubator für wissenschaftliche und am Ende auch medizinische Fortschritte.

Josef Penninger: „Wissenschaftliches Denken ist absolut essentiell für eine moderne, demokratische Gesellschaft“

Penninger selbst, geboren 1964, den sie in der Branche und Szene schon mal als Weltstar bezeichnen, von der University of British Columbia (Kanada) kommend und mit 25-Prozent-Professur für Personalisierte Medizin an der Medizinischen Uni Wien zusätzlich ausgestattet, kriegt den größten Spielplatz. Er darf jetzt, gemeinsam mit dem neuen administrativen Geschäftsführer Christian Scherf, den HZI-Standort Braunschweig noch einmal kräftig aufrüsten, unter anderem mit 20 neuen Stellen für Nachwuchsforschergruppen.

Worum es geht, ist erklärtermaßen die Weltspitze, und der charismatische neue wissenschaftliche Geschäftsführer erklärt selbst, wie schwer man da hinkommt. In Ligen wie der Fußball-Bundesliga oder der Premier League sei Platz 10 schon ganz gut und recht schwer zu erreichen. Der Weg ganz nach oben aber, das sei wohl das schwerste. Und, keine Frage, da wollten sie nun hin.

Aber das ist nicht alles. Es geht darum, radikal neu und anders zu denken, um tatsächlich auch auf Neuland vorstoßen zu können, letztlich ein Plädoyer für konsequente Wissenschaft. Penninger am Montag bei der nur noch symbolischen Amtsübernahme, die ja längst vollzogen ist: „Wissenschaftliches Denken ist absolut essentiell für eine moderne, demokratische Gesellschaft.“

Botschaften, die nachklingen. Auch die Aufwertung Braunschweigs kommt hier gut an, es ist ein weiterer Schub für die Forschungsregion Braunschweig. Für Oberbürgermeister Thorsten Kornblum das richtige Signal zur richtigen Zeit.

Und auch er spricht konsequenterweise ein Thema an, an dem die Stadt größtes Interesse hat: Es die Expertise des neuen wissenschaftlichen Geschäftsführers beim Anschub für Ausgründungen und Start-Ups, letztlich einem entscheidenden Motor auf dem Weg, den Fortschritt im Kampf gegen Krankheiten in die Gesellschaft und zu den Patienten zu bringen.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar von Henning Noske:

Forschung, die rettet

Mancher will davon nichts mehr wissen, doch die Malaise, die uns gerade bedrückt und belastet, fing auch mit Corona an. Schon vergessen? Ich erinnere mich daran, wie ich über eine Familie berichtete, die Ärger kriegte, weil sie sich in Riddagshausen auf eine Wiese setzte. Lagern war ja verboten. Bis heute vergesse ich das Bild eines mit Flatterbändern abgesperrten Fußballtores auf einem Spielplatz nicht. Mag sein, dass damals nicht alles richtig war, manche Maßnahme gewiss überzogen. Aber es ändert halt alles nichts: Ausgangspunkt war eine gefährliche Pandemie mit einem Erreger, über den wir zu wenig wussten und gegen den wir am Anfang nicht einmal über einen Impfstoff verfügten und uns und andere notdürftig mit selbstgenähten Stofffetzen vor Mund und Nase zu schützen gedachten. Umso wichtiger ist es heute, auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein – und vor allem mehr zu wissen, um Fehler im Pandemie-Management zu vermeiden.

Dass dem neuen Braunschweiger HZI-Chef Josef Penninger hierfür der Weg nach Niedersachsen mit Forschungs-Millionen geebnet wurde, ist zu begrüßen, wenngleich der Erwartungsdruck nun hoch ist, hoffentlich nicht zu hoch. Doch sein Satz hat Gewicht: Die nächste Pandemie ist wahrscheinlich, vielleicht schon unterwegs. Mehr noch: Durch den Klimawandel, der leider Realität ist, tauchen neue Erreger auch in unseren Regionen auf. Sie kommen huckepack zu uns, weil sich Arten neue Nischen in sich verändernden Lebensräumen suchen. Und auch das ist nicht alles: Durch menschliche Eingriffe in die Natur tauchen jetzt immer wieder neue Erreger und damit Herausforderungen für unser Immunsystem auf. Durch Forschung mehr zu wissen und vorbereitet zu sein, rettet nicht nur Leben, sondern auch die moderne, offene, freie Gesellschaft.