Braunschweig. In Braunschweig ist am Dienstagmorgen in etwa 1000 Haushalten der Strom ausgefallen. Der Versorger BS Energy berichtet über den Grund.

Erst die Kälte, und dann auch noch ein Stromausfall: In Stöckheim ist am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr der Strom ausgefallen. Nach Angaben von BS Energy waren etwa 1000 Haushalte betroffen. Grund für die Versorgungsunterbrechung: Ein Baum war während Baumfällarbeiten versehentlich in eine Freileitung gefallen.

Der Stromausfall hielt jedoch nicht lange an. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter von BS Netz, so heißt es weiter in der Mitteilung, konnten alle Haushalte ab etwa 9.50 Uhr wieder mit Strom versorgt werden.

red