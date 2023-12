Braunschweig. Marion und Stefan Gerhardt haben an der IGS Wilhelm-Bracke-Schule gezeigt, wie gut Mensaessen sein kann. Ein Rückblick.

Sie waren angetreten, um zu beweisen, dass auch Schulessen gesund, lecker und zugleich bezahlbar sein kann: Das Ehepaar Marion und Stefan Gerhardt hat vor zwölf Jahren den Mensabetrieb der IGS Wilhelm-Bracke-Schule in der Weststadt übernommen. Gelernt hatten die beiden ihr Handwerk einst im Sternerestaurant „Bareiss“ in Baiersbronn. Später führten sie ein eigenes Restaurant, bis sie in die Betriebsgastronomie einstiegen.