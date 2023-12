Braunschweig. Eine Jugendliche hat sich am Freitag auf dem Weg zur Schule verletzt. Sie lief über eine rote Ampel, um den Bus zu erwischen.

In Braunschweig ist am Freitagmorgen eine 13 Jahre alte Fußgängerin durch eine Kollision mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr auf der Kreuzung zwischen Sackring und Tuckermannstraße.

Auf dem Weg zur Schule war die 13-Jährige aus Richtung Maibaumstraße zur Bushaltestelle am Sackring unterwegs. Noch bei grünem Licht überquerte sie die Ampel am Sackring, blieb jedoch auf dem Fahrbahnteiler stehen, da die Ampel für sie zwischenzeitlich auf Rot gesprungen war.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ihr Bus in der Haltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein. Die 13-Jährige überquerte trotz der roten Ampel die Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das auf dem Sackring in Richtung Rudolfplatz fuhr.

13-Jährige bemerkt Schmerzen erst in der Schule

Nach der Kollision stand die Jugendliche auf und lief weiter zum Bus. Der Fahrer des Autos sprach sie an – die 13-Jährige signalisierte jedoch, dass alles in Ordnung sei. Sie fuhr mit dem Bus zur Schule in der Maschstraße. Erst hier merkte die wohl zunächst unter Schock stehende Jugendliche, dass ihre komplette rechte Körperseite schmerzte. Zudem hatte sie mehrere Hautabschürfungen.

Die Braunschweiger Polizei hat den Unfall aufgenommen und eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt. Nun wird nach dem etwa 30 Jahre alten Fahrer des vermutlich dunkelgrünen Autos und weiteren Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0531) 476-3935 auf.

red